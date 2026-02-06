Frosinone, esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio: due operai feriti e area sotto sequestro

Spread the love

Un’esplosione violenta quella avvenuta questa notta negli Altipiani di Arcinazzo, a Trevi nel Lazio, in provincia di Frosinone. L’evento si è verificato all’interno di una fabbrica di fuochi d’artificio, interessando un fabbricato dello stabilimento nel quale due operai sono rimasti feriti.

I lavoratori coinvolti, un uomo di 38 anni e uno di 26, sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale. Il più grave è stato trasferito al Policlinico Umberto I di Roma, mentre il secondo è stato ricoverato presso l’ospedale San Benedetto di Alatri. Secondo quanto emerso dalle prime informazioni, entrambi non sarebbero in pericolo di vita.

Subito dopo l’esplosione si è sviluppato un incendio che avrebbe rischiato di propagarsi all’interno della struttura. Le fiamme, però, sono state prontamente contenute utilizzando gli estintori presenti nello stabilimento, evitando così conseguenze potenzialmente più gravi.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale dello Spresal, il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della Asl di Frosinone. Successivamente i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area, verificando eventuali ulteriori rischi legati alla presenza dei materiali esplosivi.

https://www.ildifforme.it/cronaca/frosinone-esplosione-fuochi-artificio/