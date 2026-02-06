Incidente frontale all’incrocio: tre feriti tra cui un minore

Spread the love

VIGODARZERE (PADOVA) – Serio incidente frontale tra due automobili nella mattinata del 6 febbraio a Vigodarzere. Il bilancio è di tre feriti, uno dei quali minorenni.

L’incidente è avvenuto alle 7 all’incrocio tra via Annibale da Bassano e via Villabozza. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli e affidato i tre feriti ai sanitari: sono stati tutti trasferiti in ospedale. Al vaglio la causa dello scontro, cui potrebbe aver concorso l’asfalto reso bagnato dalla pioggia.

https://www.ilgazzettino.it/nordest/padova/incidente_frontale_incrocio_feriti_vigodarzere-9343311.html