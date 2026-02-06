Incidente sul lavoro: morto operaio schiacciato dagli ingranaggi di una macchina

Spread the love

Rimini, 6 febbraio 2026 – Mattinata drammatica a Pennabilli, dove un operaio di 56 anni ha perso la vita mentre era al lavoro in un’azienda che si occupa della lavorazione dei metalli. L’incidente è avvenuto nelle prime ore del giorno, poco dopo l’inizio del turno. Per cause che devono ancora essere chiarite, l’uomo è rimasto intrappolato in un macchinario ed è stato schiacciato dagli ingranaggi.

I colleghi hanno capito subito la gravità della situazione e hanno fatto scattare l’allarme, riuscendo a liberarlo in pochi istanti, ma le sue condizioni erano già disperate. Sul posto sono arrivati in rapidissimo tempo i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno tentato il tutto per tutto per rianimarlo. Nonostante i tentativi prolungati, per il lavoratore non c’è stato nulla da fare e il medico ha dovuto dichiararne il decesso.

In azienda sono intervenuti i carabinieri insieme al personale della Medicina del lavoro. Ora si cerca di capire con esattezza cosa sia andato storto e se tutte le misure di sicurezza fossero state rispettate. Le indagini sono in corso.

https://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/cronaca/incidente-lavoro-morto-yf56904k