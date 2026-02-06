LATINA | Partita del Cuore 2026: Calcio Attori e Vigili del fuoco in campo per i bambini in zone di crisi umanitaria

Spread the love



Alle ore 10 di venerdì 5 giugno 2026, presso lo stadio Francioni di Latina, si svolgerà la Partita del Cuore a scopo benefico, un evento che unisce sport, solidarietà e impegno civile. L’iniziativa, dal titolo “Dal Red Carpet al Campo – Per la Partita del Cuore 2026”, è organizzata in collaborazione con il Comune di Latina e vedrà scendere in campo la Nazionale Italiana Attori contro i Vigili del Fuoco di Latina, in una sfida simbolica all’insegna della generosità e della condivisione.

“Con una delibera di giunta approvata nel mese di dicembre – ha affermato l’assessore allo Sport Andrea Chiarato – l’amministrazione comunale ha concesso l’utilizzo gratuito dello stadio per l’evento organizzato dall’associazione ‘Il cherchio delle idee’, che ha come obiettivo la raccolta fondi a favore di Unicef, in particolare per il progetto “La Scuola in Scatola”, dedicato al sostegno dell’istruzione dei bambini che vivono in contesti di emergenza e crisi umanitaria. Un progetto di valore sociale che mira a garantire il diritto all’istruzione anche nelle situazioni più difficili e allo stesso tempo un modo per promuovere i valori della solidarietà, dello sport e della partecipazione civica. Mi auguro che la città di Latina risponda con una grande partecipazione, dimostrando ancora una volta la propria sensibilità verso le cause sociali e la capacità di fare squadra per un obiettivo comune”.

L’iniziativa non persegue alcuna finalità di lucro e rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della solidarietà internazionale e della cooperazione. È già possibile acquistare il biglietto elettronico per assistere all’evento attraverso il link dedicato.

