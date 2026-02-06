Maria Cavaliere nuova comandante provinciale dei Vigili del Fuoco

Spread the love

Da lunedì 2 febbraio la Dirigente Superiore ingegner Maria Cavaliere è la nuova comandante del Comando dei Vigili del Fuoco di Bari. Un avvicendamento che arriva con un passaggio di consegne “silenzioso ma eloquente” e che, nelle intenzioni, si colloca nel segno della costanza e della continuità: la scelta del Ministero, infatti, porta per la terza volta consecutiva una donna al vertice del Comando di Bari, confermando l’ottimo lavoro svolto dalle precedenti dirigenti e affidando all’attuale comandante un percorso di prosecuzione e consolidamento.

L’ingegner Cavaliere giunge a Bari con un bagaglio di esperienze ampio e trasversale, maturato in diversi settori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e in contesti sia territoriali sia centrali. Il suo percorso dirigenziale prende forma dal 2011, quando presta servizio presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Roma con la funzione di Vice Comandante. Nel 2015 assume la responsabilità dell’Ufficio Informatico del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, un incarico che valorizza competenze organizzative e capacità di gestione di processi complessi.

Nel 2020 torna nella sua regione di origine, la Calabria, come responsabile della Colonna Mobile Regionale della Direzione Regionale VVF. Nel 2021 viene nominata comandante dei Vigili del Fuoco a Reggio Calabria, proseguendo poi nel 2023 con la guida dell’Istituto Superiore Antincendi, scuola di alta formazione del Corpo Nazionale. Da ultimo, l’incarico presso la Direzione Centrale Risorse Umane – Ufficio Pianificazione delle Politiche del Personale, nuovamente a Roma, prima dell’approdo a Bari.

L’arrivo della nuova comandante si inserisce così in una traiettoria fatta di ruoli operativi, responsabilità di struttura e funzioni strategiche: un profilo che, ora, è chiamato a tradurre esperienza e metodo nella guida del Comando di Bari, raccogliendo un testimone che il Ministero ha voluto affidare con un messaggio chiaro di continuità istituzionale.

