Pordenone: Inclusione, scuola e territorio

VIGILI DEL FUOCO

Si è svolta il 4 febbraio, presso la sede centrale del Liceo Leopardi Majorana di Pordenone, la cerimonia di messa dell’impronta della staffetta nazionale “Rappresentiamo l’Inclusione”, un momento significativo che ha unito scuola, istituzioni e territorio.

Protagonisti dell’iniziativa sono stati gli studenti dell’Istituto, che hanno presentato e illustrato il significato dell’impronta simbolica realizzata per l’occasione.

L’opera raffigura un leone, emblema dei Lions e della scuola, che vigila su Pordenone, città orgogliosa del titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027.

La rappresentazione si sviluppa lungo le rive del Noncello e richiama Porta Furlana, storico accesso cittadino, simbolo di una comunità che fin dalle sue radici fluviali ha fatto dell’incontro e dello scambio la propria vocazione inclusiva.

Nel corso della cerimonia è intervenuto l’Assessore alla Cultura del Comune di Pordenone, dott. Pietro Tropeano, che ha sottolineato il valore dell’inclusione nei percorsi educativi e culturali della città, evidenziando il ruolo della scuola come luogo privilegiato di crescita civile e sociale.

Ha poi preso la parola il Comandante dei Vigili del fuoco di Pordenone che ha evidenziato come il concetto di inclusività sia parte integrante dell’attività del Corpo Nazionale, non solo nell’ambito del soccorso tecnico urgente, ma anche nell’attenzione verso le persone con esigenze speciali, ribadendo la vicinanza costante dei Vigili del Fuoco alla comunità e l’impegno nella tutela della vita, nella prevenzione e nella gestione delle emergenze.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di collaborazione tra scuola, istituzioni e forze dello Stato, rafforzando il legame tra giovani, territorio e cultura dell’inclusione.