Scontro in galleria in Tangenziale: alcuni veicoli coinvolti. Traffico in tilt 

TRENTO. Un incidente all’interno della galleria “Doss Trento” si è verificato attorno alle 11.45 di oggi – venerdì 6 febbraio – e sta provocando il blocco del traffico sulla Tangenziale Ovest, in direzione Sud.

A scontrarsi sono stati alcuni mezzi: dalle prime informazioni pare che nessuna delle persone che viaggiavano a bordo abbiano riportato serie conseguenze (sarebbero due i coinvolti) ma, ovviamente il sinistro ha mandato in tilt la viabilità, in uno degli orari “di punta”.

Sul posto stanno intervenendo gli agenti della Polizia Locale Trento Monte Bondone, che si stanno occupando dei rilievi e della circolazione (è stato previsto un restringimento di carreggiata), i sanitari del 118 con un’ambulanza e i vigili del fuoco del corpo permanente di Trento.

