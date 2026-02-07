Brucia la casa, Marina Boselli muore tra le fiamme: trovato senza vita anche il suo amato cane

Spread the love

Una donna di 63 anni è morta questa mattina a Piacenza a causa di un incendio. Le fiamme sono divampate all’interno della sua abitazione per cause accidentali ma che devono ancora essere accertate, probabilmente per un cortocircuito. Sul posto i vigili del fuoco e il 118, la polizia per le indagini. Nell’incendio è morto anche il cane che viveva con lei.

https://www.leggo.it/italia/cronache/07_febbraio_2026_marina_boselli_morta_incendio_casa_cane_deceduto_fiamme_oggi-9345759.html