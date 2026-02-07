Cane caduto in una vasca di liquami. Salvato dai Vigili dl Fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Intorno alle 14:30 di ieri una squadra di Vigili del fuoco proveniente dal distaccamento veronese di Caldiero è intervenuta per soccorrere un cane di grossa taglia caduto in una vasca di liquami.

La disavventura è accaduta durante una semplice passeggiata, quando, allontanatasi dal propietario, Gretel è caduta in una vasca di 80 mq, profonda 5 metri e con un livello di 2 metri di liquami. Attirato dai lamenti del cane il proprietario ha chiamato soccorsi.

I Vigili del fuoco hanno immediatamente posizionato una scala per consentire al povero animale di rimanere semi-aggrappato e sostenersi; indossando idrocostumi, speciali tute che separano il corpo dell’operatore dal contatto coi liquidi, i Vigili hanno raggiunto Gretel. Con una manichetta antincendio è stata creata un’imbragatura di fortuna che ha permesso il salvataggio definitivo.

Gretel era ormai stremata, ma si è lasciata coccolare dai suoi soccorritori prima di tornare a casa col suo padrone.