Chiama l’ascensore, apre le porte e precipita nel vuoto: «Non c’era la cabina», è gravissima

Spread the love

Chiama l’ascensore per scendere dal primo piano al piano terra, ma quando la porta si apre la cabina non è al suo posto. Una donna di 71 anni di Parabita (Lecce) è precipitata nel vano dell’ascensore in una palazzina di via Torino. Ha fatto un volo di circa tre metri ed è rimasta gravemente ferita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli, che con l’aiuto di una scala hanno tratto in salvo la malcapitata e l’hanno affidata alle cure del 118. La 71enne è stata trasferita al pronto soccorso con varie fratture. Le indagini sono in mano ai carabinieri della stazione di Parabita e del Norm della compagnia di Casarano, che hanno provveduto a mettere sotto sequestro l’ascensore.

EGGO.IT