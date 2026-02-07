Doppio incidente nell’Empolese: auto ribaltata in Fi-Pi-Li e frontale a Capraia e Limite

Spread the love

Un’auto si è ribaltata nel primo pomeriggio in Fi-Pi-Li, all’altezza di Montelupo Fiorentino, in direzione Livorno. Un 20enne che era a bordo del mezzo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giuseppe di Empoli per un trauma cranico, ma non sarebbe in pericolo di vita. A causa dell’incidente, avvenuto intorno alle ore 14, si sono formate code e rallentamenti tra gli svincoli di Ginestra Fiorentina e Montelupo.



Sempre nell’Empolese Valdelsa, nel vicino comune di Capraia e Limite, due auto si sarebbero scontrate frontalmente sulla via Limitese Sp106 intorno alle ore 16. Tre persone sono rimaste ferite gravemente. Una di queste, un 55enne, è rimasto incastrato nell’auto ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno operato a lungo con divaricatore e cesoie per estrarlo dalle lamiere. L’uomo era seduto sul sedile anteriore accanto al conducente. Estratto dall’auto, il 55enne è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale fiorentino di Careggi, ma da quanto appreso non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri due feriti sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale di Empoli.

