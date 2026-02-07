Fiaschetti di Caneva, maxi incendio in un’azienda agricola: bruciano 500 rotoballe, animali in salvo

Spread the love

CANEVA (PN) – Pomeriggio di forte apprensione oggi, 7 febbraio 2026, per un incendio di vaste proporzioni divampato a Fiaschetti di Caneva, all’interno del deposito di un’azienda agricola. Le fiamme hanno interessato circa 500 rotoballe di fieno, sprigionando una colonna di fumo visibile a distanza.

L’intervento dei Vigili del fuoco è iniziato intorno alle 17.30, quando è scattata la segnalazione che ha portato sul posto numerose squadre del comando di Pordenone. La situazione è apparsa subito complessa per l’elevata quantità di materiale agricolo coinvolto dal rogo.

Sul luogo dell’incendio stanno operando le squadre dei distaccamenti di Sacile e Maniago, affiancate da autobotti e autopompe provenienti dalla sede centrale. A supporto sono intervenuti anche mezzi dal distaccamento di Gaiarine, dal comando di Treviso e un’autobotte kilolitrica della base USAF di Aviano. È inoltre in arrivo un’ulteriore autobotte kilolitrica dal comando dei Vigili del fuoco di Gorizia.

