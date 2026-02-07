Frana a Pellezzano, sfondato il solaio di una falegnameria: nessun ferito, palazzina a rischio

Spread the love

Continuano a susseguirsi frane nel salernitano: è la volta di Pellezzano. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Mercato San Severino nel tardo pomeriggio di oggi si sono recati in via Costa. La frana ha sfondato il solaio di una falegnameria, all’interno di una proprietà privata, 𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐢𝐥 𝐜𝐨𝐢𝐧𝐯𝐨𝐥𝐠𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐞. Durante la messa in sicurezza dell’area, l’accesso risulta interdetto. Presenti anche i volontari della 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐂𝐢𝐯𝐢𝐥𝐞 “𝐒. 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐆𝐫𝐚𝐳𝐢𝐞”, gli agenti della 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐌𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞 e gli operatori dell’ufficio tecnico comunale con in testa l’architetto 𝐀𝐥𝐟𝐨𝐧𝐬𝐨 𝐋𝐚𝐧𝐝𝐢, per dirigere, di concerto con i caschi rossi, le operazioni. I caschi rossi stanno valutando le condizioni anche della palazzina adiacente alla falegnameria.