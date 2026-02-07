Interventi sul territorio marchigiano

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

FANO (PU) – INCIDENTE STRADALE – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 8.40 circa lungo la superstrada SS 73 bis, in direzione Fano, per un incidente stradale che ha coinvolto più veicoli.

Cinque le persone coinvolte, alcune delle quali sono state estratte dagli abitacoli dalla squadra intervenuta, in collaborazione con il personale sanitario del 118.

Durante le operazioni di soccorso la circolazione è stata temporaneamente interrotta.

Sul posto presente la Polizia Stradale per i rilievi

Dal Comando di Pesaro e Urbino.-

SARNANO (MC) – RECUPERO CORPO ESCURSIONISTA – Nella mattinata odierna, i Vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi della località Giampereto, nel comune di Sarnano, a seguito del ritrovamento del corpo senza vita di un uomo da parte di alcuni alpinisti in transito nell’area.

L’intervento ha visto l’impiego del personale del distaccamento di Tolentino e di una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) della sede centrale di Macerata.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, il personale del 118 che ha constatato il decesso dell’uomo, e il Soccorso Alpino.

Le operazioni di recupero sono tuttora in corso.

Dal Comando di Macerata.