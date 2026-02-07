sabato, Febbraio 7, 2026
cronaca

Intervento dei Vigili del Fuoco Incidente stradale sulla SS 106: tre feriti a Poggio Pudano.

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Questa sera, poco dopo le 21:15 i Vigili del Fuoco del Comando di Crotone sono intervenuti per un incidente stradale verificatosi lungo la Strada Statale 106, al km 242, in località Poggio Pudano .
I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata dall’incidente, mentre la Polizia Stradale, ha gestito la viabilità e regolato il traffico durante le operazioni di soccorso.
I feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118.
La SS 106 ha subito rallentamenti per consentire l’intervento dei mezzi di emergenza

