L’ombra del sabotaggio sulle Olimpiadi, cavi tranciati e un ordigno trovato sui binari: traffico treni in tilt

Tre distinti danneggiamenti alle linee ferroviarie italiane allungano l’ombra dei sabotaggi in concomitanza con l’inizio di Milano Cortina. Gli investigatori che stanno svolgendo gli accertamenti non escludono che si tratti di un atto dimostrativo di matrice anarchica sul modello di quanto avvenne in Francia nel 2024 per le Olimpiadi di Parigi. Sulla Bologna-Padova è stato trovato e rimosso un ordigno rudimentale su uno scambio. Sulla stessa tratta alta velocità, troncati i cavi elettrici in un pozzetto. Sulla Bologna-Ancona, a Pesaro, una cabina elettrica è stata data alle fiamme. I danni di oggi, sabato 7 febbraio, hanno provocato ingenti ritardi sulla rete rogo della cabina elettrica. Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha parlato di “attentato”. Fs ha confermato i sabotaggi.

È stato trovato un ordigno artigianale nei pressi della stazione di Bologna, a Castel Maggiore, dove sono stati tranciai i cavi ferroviari. Sul posto sono presenti anche gli artificieri che stanno facendo accertamenti ma a quanto risulta i cavi sono stati tranciati dalle fiamme in seguito all’incendio provocato dall’innesto artigianale.

Anche se al momento non ci sono rivendicazioni, appare sempre più concreta l’ipotesi di un sabotaggio, così come la pista degli anarchici, per un gesto compiuto in concomitanza con l’avvio dei Giochi di Milano-Cortina. Al momento, la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata. Alle 12.30 si registrano rallentamenti fino a 120 minuti, variazioni e cancellazioni.

La circolazione ferroviaria è in graduale ripresa ma i treni hanno registrato ritardi anche di due ore. Al momento in stazione a Bologna un Intercity diretto a Milano Centrale (iC 604) proveniente da Pescara viaggia con un ritardo di circa due ore e mezzo. Altri convogli alta velocità per Milano, Venezia, Roma, hanno ritardi di circa un’ora. Alcuni regionali, in partenza e in arrivo sono stati cancellati.

Sono in corso i controlli della polizia e del personale della Scientifica, con varia strumentazione, vicino ai binari della stazione di Pesaro dove stamattina si è innescato un incendio, per cause ancora in fase di accertamento, in un pozzetto dove ci sono anche cavi elettrici. In questo contesto, dopo l’intervento di spegnimento delle fiamme da parte dei Vigili del Fuoco, gli agenti stanno svolgendo verifiche anche tecniche sulle cause del rogo. Nel frattempo la circolazione dei treni sta subendo gravi rallentamenti.