VIDEO – Incidente in montagna – Tre sciatori coinvolti in un fuori pista

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO LOMBARDIA

Nel corso della giornata odierna si è verificato un grave incidente in ambiente montano che ha coinvolto tre sciatori impegnati in un’uscita fuori pista.

A seguito dell’allarme sono stati attivati tre elicotteri: uno del Servizio Sanitario Regionale, uno della Guardia di Finanza e uno dei Vigili del Fuoco. Le operazioni di soccorso si sono svolte in condizioni ambientali particolarmente complesse, con intervento coordinato via aria.

Due delle persone coinvolte sono state immediatamente raggiunte dal personale sanitario elitrasportato sul posto. Per una di esse non è stato possibile fare altro che constatare il decesso, mentre la seconda è stata stabilizzata in condizioni critiche.

La terza persona è stata successivamente individuata sotto il manto nevoso ed estratta dai SAF (Speleo Alpino Fluviali) dei Vigili del Fuoco, anch’essi elitrasportati nell’area dell’evento col Drago 150 in questo periodo Olimpico di stanza a Livigno. Nonostante il rapido intervento e le manovre di soccorso avanzato, si deve purtroppo segnalare anche il decesso dell’ultima persona coinvolta.

Restano in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La valanga é avvenuta nella parete Nord del Pizzo Meriggio – comune di Albosaggia (SO)