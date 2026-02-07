sabato, Febbraio 7, 2026
Vigili del fuoco

Vigili del fuoco nel mirino dei ladri. Il sospetto: “Attrezzature rubate per colpi a gioiellerie e bancomat”

urto nella notte a Roma dove i ladri hanno preso di mira il distaccamento dei vigili del fuoco del Tuscolano I. Secondo quanto appreso, ignoti hanno prelevato da un furgone un divaricatore e una sega elettrica. Materiale fondamentale negli interventi di soccorso che, ultimamente, è stato razziato dai malviventi. Un paio di mesi di fa stessa sorte è toccata ai pompieri di Tivoli. Il sospetto è che questa attrezzatura possa essere utilizzata per colpi a gioiellerie e bancomat. A lanciare l’allarme è stata la Fns Cisl.

Furto in via Tuscolana – L’ultimo colpo è avvenuto in via Tuscolana. Ma, come detto dal segretario generale della sigla sindacale, Massimo Vespia, la serie di raid è lunga e sta andando avanti da mesi, sia nel Lazio che nel resto dello Stivale. “Già lo scorso anno numerose sedi centrali e periferiche del Corpo nazionale erano state oggetto di furti mirati ad attrezzature altamente specialistiche, tra cui divaricatori, cesoie idrauliche, batterie e caricabatterie, strumenti fondamentali per garantire interventi tempestivi ed efficaci”.

