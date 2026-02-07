Vigili del Fuoco: Salve tre persone e due cani

Spread the love

A Tarquinia, nel Viterbese, una squadra specializzata dei vigili del fuoco è intervenuta sabato 7 febbraio 2026 alle foci dei fiumi Marta e Mignone, esondati a causa delle forti piogge dei giorni scorsi, per mettere in salvo tre persone e due cani rimasti bloccati in alcune abitazioni.

L’intervento è stato effettuato dal nucleo speleo-alpino-fluviale di Viterbo, un reparto addestrato per operare in scenari complessi in ambiente acquatico. I vigili del fuoco hanno raggiunto la zona con mezzi da terra, per poi proseguire usando gommoni da rafting per arrivare alle abitazioni e portare fuori le persone.

econdo quanto riferito, la squadra era composta da cinque vigili del fuoco ed era dotata di un fuoristrada, un autofurgone e due gommoni da rafting.

Le tracimazioni di Marta e Mignone arrivano dopo precipitazioni insistenti che hanno messo sotto pressione canali, fossi e corsi d’acqua della Tuscia. Nelle aree prossime alle foci basta poco perché il livello salga, invada campi e raggiunga edifici bassi o isolati. In questi contesti l’acqua può nascondere buche, detriti e correnti.

Una volta arrivati in prossimità delle abitazioni, i vigili del fuoco hanno proceduto all’evacuazione, dando priorità alla messa in sicurezza degli occupanti e degli animali domestici. Quando un’abitazione viene circondata dall’acqua, lo stress cresce e la presenza di animali può complicare le operazioni.

