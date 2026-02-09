Famiglia intossicata da monossido di carbonio: morto un uomo, figlia e nipote in camera iperbarica

Spread the love

Un uomo di 73 anni è morto per intossicazione da monossido di carbonio a Cortandone d’Asti in Piemonte. Altri due familiari, la moglie e la nipote, sono stati trasportati in ospedale alla camera iperbarica nel reparto di ossigenoterapia di Torino. L’allarme è scattato domenica pomeriggio, quando uno dei componenti della famiglia ha iniziato a sentirsi male.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno soccorso immediatamente i tre intossicati che sono stati consegnati ai sanitari del 118 e trasportati in ospedale. L’anziano è deceduto poco dopo il ricovero mentre le due donne sono state trasferite a Torino per il trattamento in camera iperbarica. Non sarebbero in pericolo di vita, ma le loro condizioni vengono monitorare costantemente.

Il nucleo investigativo antincendio dei vigili del fuoco ha intanto sequestrato l’abitazione della famiglia, così come disposto magistratura. Tra le ipotesi sull’intossicazione che ha colpito la famiglia, il malfunzionamento di una stufetta.

