Incendio a Ponte di Legno, intervento congiunto dei Vigili del Fuoco di Trento e Lombardia

PONTE DI LEGNO. È scattata questa mattina alle 09:18 la chiamata selettiva per un incendio che ha interessato la copertura di un edificio nel centro abitato di Ponte di Legno. Le fiamme, rapidamente estese lungo la struttura, hanno richiesto un massiccio dispiegamento di forze antincendio provenienti sia dalla Lombardia sia dal Trentino.

In supporto ai Vigili del Fuoco di Ponte di Legno, Vezza d’Oglio, Edolo e Darfo Boario Terme, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco Volontari di Vermiglio, con autopompa serbatoio, e i Vigili del Fuoco Volontari di Ossana, dotati di autoscala.

Sul posto è giunto inoltre il carro aria del comando di Brescia, necessario per garantire il ricambio delle bombole durante le operazioni prolungate.

L’attivazione dei corpi trentini è avvenuta nell’ambito del protocollo operativo tra la Provincia Autonoma di Trento e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che consente interventi di soccorso tecnico urgente anche al di fuori dei confini territoriali di competenza, in caso di necessità.

Le operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente complesse a causa della conformazione della copertura e dell’ampiezza dell’area coinvolta.

I vigili del fuoco hanno lavorato per diverse ore per contenere e domare l’incendio, riuscendo a mettere in sicurezza i locali interessati e a salvaguardare circa metà della struttura, evitando danni ancora più estesi.

Sul posto anche il personale dell’Arma dei Carabinieri, delle stazioni di Edolo e Ponte di Legno, impegnato negli adempimenti di competenza e nella gestione dell’area interessata dall’intervento.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

