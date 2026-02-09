lunedì, Febbraio 9, 2026
Incidenti lungo l’A2, auto tampona un tir: un morto e tre feriti. Bambino trasferito in elisoccorso

Per cause in corso di accertamento, il primo sinistro, nel quale è rimasto ferito un bambino trasferito in elisoccorso, ha provocato un tamponamento e nell’impatto tra auto e autoarticolato una persona ha perso la vita e altre tre sono rimaste ferite.

“Per i veicoli diretti a nord si consiglia l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lagonegro Nord”, fanno sapere dall’Anas, “con proseguimento lungo la SS585, la  SS19 e rientro in autostrada allo svincolo di Padula Buonabitacolo”. Sul posto sono presenti le squadre Anas, la Polizia Stradale e il personale del 118

