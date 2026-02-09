Intervista a Massimiliano Tremonti, amministratore delegato della Mediterranea Ricevimenti – L’Eccellenza del Luxury Event e della Ristorazione

Spread the love

VALENTINA TACCHI

​La Mediterranea Ricevimenti è un prestigioso brand per l’organizzazione di eventi di altissimo livello, l’eccellenza del servizio personalizzato. ​È specializzata anche in eventi più piccoli sempre puntando sull’alta consulenza organizzativa, come nel settore wedding. I servizi di banqueting e catering vanno dalla cucina regionale all’alta cucina gourmet e molecolare.

​Un Brand che punta anche alla gestione di congressi di alto livello, al Segmento M.I.C.E. (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition), eventi corporate per aziende, offrendo tutti i servizi e le soluzioni logistiche.

Intervistiamo con Il Faro Massimiliano Tremonti, in qualità di Amministratore delegato della MEDITERRANEA RICEVIMENTI e che vanta anche la qualifica di distributore ufficiale dei propri prodotti come l’aperitivo filosofale Caesartif e la Cuvee Imperial Chleo. Leader edimprenditore carismatico, ha una visione orientata al B2B (Business to Business) e alla creazione di partnership.

​Con oltre 42 anni di esperienza nel settore, ha trasformato una passione ereditaria in un modello di business d’eccellenza, capace di spaziare dal banqueting d’élite alla consulenza strategica per grandi aziende.



Quale percorso umano e professionale ti ha portato Massimiliano a rappresentare oggi con successo i tuoi Brand e tue attività di Catering?

Tre generazioni di ristorazione: mio nonno, i miei zii ed anche mio padre che ha iniziato un suo percorso nella ristorazione. Per passione da sempre ho fatto questa attività affiancandolo, già in tenera età.

Abbiamo avuto 3 locali a Monteverde, uno alla Garbatella, poi nel 2000 la nuova realtà a Commercity. Uscivo come militare dalla Marina e sono ritornato a fare quello che amavo di più, la ristorazione. Siamo stati una delle prime tre attività ad aprire là ove c’erano solo pecore e pastori maremmani ma nel tempo, il bar Tabacchi della Galleria è stato ristrutturato ed ampliato, diventando un punto di riferimento del quadrante. Abbiamo iniziato poi a lavorare nell’Estate Romana, a Castel Sant’Angelo. La prima attività che nel 2003 ha preso in gestione tutto il castello, con un ristorante e tre bar, poi abbiamo preso “Invito alla lettura” nel viale Ceccarelli con 4 punti ristoro. Da lì siamo andati a Santa Croce in Gerusalemme. L’attività del Catering nel 2003 è partita con una struttura più ampia. Siamo diventati catering ufficiale di Finmeccanica, attuale Leonardo, una partnership durata 18 anni. Questo ci ha permesso di avere un pacchetto clienti importante. Ho avuto poi ristoranti, anche a Fiumicino, ad Aranova.ù

La Mediterranea Ricevimenti è un Gruppo leader nel Catering & Banqueting, nell’organizzazione di eventi privati e aziendali, dalla gestione di locali ai servizi di consulenza?

Facciamo sia servizi di catering che di banqueting. Una collaborazione con i principali enti istituzionali, pubblici e privati. Protagonisti delle Estati Romane, all’interno dei prestigiosi Musei Capitolini, in manifestazioni sportive internazionali, come il “Torneo Sei Nazioni“, in eventi di moda come “Miss Mondo Italia“, Holding aziendali e Università come la Luiss. Collaboriamo anche con location prestigiose nel Lazio (Roma), in Toscana e Umbria.

Quali ville romane sono gestite direttamente da voi?

Abbiamo Villa Galanti sulla Cassia, con oltre 4.000 rose in fioritura a maggio, qualcosa di strepitoso. Poi l’importante tenuta Ceccucci con stile Umbro. Estremamente elegante con peculiarità anche nell’architettura. È una casa comunale dove ci si può sposare anche direttamente in villa. Abbiamo Castello Raphael sulla Braccianese, la novità del Wedding degli ultimi 2 anni, un castello moderno molto chic.

Con quali altre location prestigiose nel Lazio collaborate?

Abbiamo circa 60 strutture dal Castello di Boccea, Villa Cinardi, Villa Desirèe, alla tenuta Sant’Antonio. Lavoriamo anche in Toscana ed in Umbria e possiamo fare eventi all’interno di un cinema (seguiamo la catena dell’UCI Cinema), con corporate meeting dove lavoriamo per Marchi importanti ed organizziamo tutto l’impianto, dal Service alla Ristorazione.





Che tipo di leader sei?

Io mi pongo nella massima umiltà con tutti perché ognuno ha un ruolo. Occorre far funzionare bene il proprio ruolo. Sono vicino e ognuno può venire da me quando vuole, però occorre centrare i propri obiettivi perché offriamo un Servizio che va reso con successo!

Offrite tanti Servizi, soprattutto, quello consulenziale?

Sì, per noi è importante aiutare i clienti a fare la pianificazione del loro evento, capire la loro linea. Inoltre, in caso di aziende il tema e la comunicazione a livello corporate. Perché c’è sempre un filo conduttore…

Offrite un servizio, per cui gli invitati dei vostri clienti rimangono colpiti. La Mediterranea Ricevimenti è stata riconosciuta come vincitrice dei Wedding Awards di Matrimonio.com per 6 anni consecutivi, dal 2019 a oggi, grazie alle numerose recensioni positive?

I clienti si affidano a noi perassistere a qualcosa di straordinario. Il nostro prestigioso servizio catering vanta qualità ed esperienza culinaria certificata. Possiamo costruire le scenografie, creare gli allestimenti, con una vasta gamma di spettacoli per intrattenere gli ospiti, disponendo sempre di un servizio di ricezione dedicato con personale qualificato. Possiamo offrire tutti i Servizi, anche gli Hotel per eventi di più giorni.

Quali sono i vostri punti di forza?

La nostra cultura si basa sull’impegno verso l’eccellenza, l’innovazione continua e la cura autentica per i nostri clienti e collaboratori. L’Esperienza e l’ascolto del cliente, serve per capire come costruire e personalizzare l’evento, è fondamentale per cogliere le sfumature ed i desideri più profondi.

Il tuo Gruppo si è lanciato anche nel settore beverage come distributore di 2 nuovi prodotti come l’aperitivo filosofale Caesartif e la Cuvee Imperial Chleo?

È la nostra nuova sfida B2B. Abbiamo lanciato il Cesaritif, l’aperitivo “filosofale” di alta qualità che in 18 mesi è già presente in 7 regioni italiane e all’estero. La “new entry” è invece la Cuvée Imperial Chleo, una selezione d’eccellenza di tre vitigni del Nord Italia. Non vendiamo solo una bottiglia: creiamo “eventi filosofali”, momenti costruiti ad hoc per i clienti, dove il prodotto è valorizzato in un contesto esperienziale, creando partnership con bartender, imprenditori della ristorazione, per sviluppare nuovi progetti e strategie di crescita del settore.



Mediterranea Ricevimenti

Location Esclusive – CerimoniE -Eventi aziendali –

CONGRESSI

info@mediterranearicevimenti.itwww.mediterranearicevimenti.it