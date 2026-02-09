Lupo cade in una cisterna, arrivano i vigili del fuoco e lo salvano

Spread the love

Delicato intervento da parte dei vigili del fuoco che hanno salvato un lupo caduto in una cisterna d’acqua nella zona di Crevari. Dopo aver delimitato la zona, hanno posto una tavola in modo che l’animale potesse provare ad uscire ma, probabilmente stanco e infreddolito, non c’è riuscito.

Da qui la decisione di chiamare il veterinario, il lupo è stato prima sedato e poi tratto in salvo. Dopo una visita, l’animale è stato rilasciato nei boschi in attesa del risveglio. Sul posto la polizia regionale.

