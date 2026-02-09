lunedì, Febbraio 9, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Rogo in via Due Ponti: distrutte 13 auto parcheggiate nel piazzale della concessionaria

Il Faro
Spread the love

Nella tarda serata di ieri a Roma, un incendio è divampato all’interno di un autosalone in via Due Ponti, a Roma nord. L’allarme è scattato intorno alle 22.30, quando le fiamme hanno avvolto alcune vetture parcheggiate nel piazzale della concessionaria.

Il bilancio è di 13 autovetture completamente distrutte, tra cui anche alcuni modelli elettrici, come precisato dagli investigatori. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Non si registrano feriti. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento e sull’episodio indaga la Polizia di Stato.

CANALE 10

Potrebbe anche interessarti

Salvataggio di una famiglia di turisti olandesi

Il Faro

Fondo di produttività per il personale direttivo per gli anni 2015, 2016 e 2017

Il Faro

Incidente stradale tra due autovetture sulla SP91

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *