Rogo in via Due Ponti: distrutte 13 auto parcheggiate nel piazzale della concessionaria

Nella tarda serata di ieri a Roma, un incendio è divampato all’interno di un autosalone in via Due Ponti, a Roma nord. L’allarme è scattato intorno alle 22.30, quando le fiamme hanno avvolto alcune vetture parcheggiate nel piazzale della concessionaria.

Il bilancio è di 13 autovetture completamente distrutte, tra cui anche alcuni modelli elettrici, come precisato dagli investigatori. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Non si registrano feriti. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento e sull’episodio indaga la Polizia di Stato.

