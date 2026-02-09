lunedì, Febbraio 9, 2026
Vigili del fuoco

Venegono S.: Fiamme in casa di 3 piani, evacuazione notturna

Fuoco e fumo denso in una casa di 3 piani, residenti sgomberati.
E’ successo nella tarda serata di domenica, a Venegono Superiore, dove un incendio si è sviluppato nel corridoio di accesso al vano scale.
Sul posto, alle 23, i Vigili del Fuoco con 3 mezzi provenienti dai Comandi di Varese e Como.
Non si registrano feriti, ma a causa della spessa coltre di fumo sprigionata dal rogo i pompieri hanno evacuato per alcune ore lo stabile.
Nel cuore della notte, a operazioni di spegnimento concluse, gli abitanti hanno potuto rientrare nei propri appartamenti.

