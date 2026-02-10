Spread the love

La procedura, eseguita da un’équipe di circa 100 professionisti, è una pietra miliare della medicina mondiale e apre nuove strade per i trapianti complessi e la chirurgia ricostruttiva

L’Ospedale Universitario Vall d’Hebron di Barcellona ha annunciato un risultato storico: il primo trapianto di faccia al mondo proveniente da un donatore sottoposto a eutanasia. L’intervento rappresenta una pietra miliare per la medicina internazionale, consolidando la leadership dell’ospedale nella chirurgia ricostruttiva e nei trapianti complessi.

Il paziente che ha ricevuto il trapianto aveva subito una grave necrosi del tessuto facciale a seguito di un’infezione, con conseguente compromissione di funzioni vitali come respirazione, alimentazione e parola.

Il trapianto ha permesso di ricostruire parzialmente il volto e di avviare un percorso di recupero funzionale, migliorando sensibilmente la qualità della vita del paziente.

https://it.euronews.com/salute/2026/02/02/barcellona-primo-trapianto-di-faccia-al-mondo-da-donatore-sottoposto-a-eutanasia