Spread the love

Un normale martedì di lavoro si è trasformato in emergenza questa mattina a Torino. Intorno alle ore 9:00, un operaio di 25 anni è rimasto vittima di una brutta caduta mentre prestava servizio lungo strada Superga, all’altezza del civico 70. Per cause ancora in corso di accertamento, il giovane è precipitato in un fossato laterale che costeggia la carreggiata.

L’allarme è scattato immediatamente, attivando una complessa macchina di soccorso. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, necessarie per il recupero in sicurezza del ferito dal fossato, e i sanitari del 118. Dopo le prime cure sul posto, il venticinquenne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Giovanni Bosco in codice giallo. I medici hanno riscontrato diversi traumi agli arti e al bacino; sebbene le sue condizioni siano serie, non sarebbe in pericolo di vita.

https://torinocronaca.it/news/torino/602657/cade-in-un-pozzo-sulla-strada-per-superga-25enne-soccorso-dai-vigili-del-fuoco.html