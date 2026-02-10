I Migliori Vini Italiani 2026, al via il fantastico evento dell’Eur
Arriva l’appuntamento con I Migliori Vini Italiani 2026 di Luca Maroni negli spazi del Salone delle Fontane all’Eur. I Migliori Vini Italiani taglia quest’anno il traguardo della 25esima edizione. Una kermesse dedicata ai grappoli nostrani ma non solo.
I Migliori Vini Italiani è un’iniziativa firmata da Sens Eventi guidata da Francesca Romana Maroni.
Quest’anno la manifestazione avrà quindi un calendario ricco di:
- degustazioni libere e guidate
- workshop
- presentazioni
Appuntamento dal 20 al 22 febbraio per uno degli eventi a Roma più attesi di questo inizio 2026. Dal 20 al 22 febbraio 2026 al Salone delle Fontane dell’Eur avrete quindi l’opportunità di assaporare i migliori vini italiani. Esplorando così una selezione straordinaria di cantine e scoprendo nuove etichette da tutto il Paese.
https://theparallelvision.com/2026/02/09/i-migliori-vini-italiani-2026/