I Migliori Vini Italiani 2026, al via il fantastico evento dell’Eur

Arriva l’appuntamento con I Migliori Vini Italiani 2026 di Luca Maroni negli spazi del Salone delle Fontane all’Eur. I Migliori Vini Italiani taglia quest’anno il traguardo della 25esima edizione. Una kermesse dedicata ai grappoli nostrani ma non solo.

I Migliori Vini Italiani è un’iniziativa firmata da Sens Eventi guidata da Francesca Romana Maroni.

Quest’anno la manifestazione avrà quindi un calendario ricco di:

  • degustazioni libere e guidate
  • workshop
  • presentazioni

Appuntamento dal 20 al 22 febbraio per uno degli eventi a Roma più attesi di questo inizio 2026. Dal 20 al 22 febbraio 2026 al Salone delle Fontane dell’Eur avrete quindi l’opportunità di assaporare i migliori vini italiani. Esplorando così una selezione straordinaria di cantine e scoprendo nuove etichette da tutto il Paese.

