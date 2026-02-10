Motociclista si schianta contro un cinghiale: tragico incidente, morto a 28 anni

Spread the love

Firenze, 10 febbraio 2026 – Tragico incidente stradale. Si è verificato nella tarda mattinata di oggi, 10 febbraio, lungo la strada provinciale 37 che collega Bilancino a Galliano nel comune di Barberino di Mugello. Leonardo Guddemi, 28 anni, di Vaiano, ha perso la vita dopo essersi schiantato in moto contro un cinghiale che ha improvvisamente attraversato la carreggiata.

L’allarme al numero di emergenza 112 è arrivato intorno alle 11:30. Secondo una prima ricostruzione, il cinghiale ha attraversato all’improvviso la strada. Il motociclista non è riuscito ad evitare l’impatto con l’animale. Lo schianto ha sbalzato il centauro fuori dalla sede stradale, facendolo precipitare in un balzo di circa due metri.

