Olimpiadi, camper in fiamme: i vigili del fuoco salvano due cani. “Dentro anche bombole del gas, sarebbero esplose”

BOLZANO. Olimpiadi invernali, ad Anterselva vigili del fuoco in azione per l’incendio di un camper: il rapido intervento dei pompieri ha permesso di salvare due cani all’interno del mezzo, evitando al contempo la possibile esplosione di due bombole del gas presenti a bordo.

A riportarlo sono gli stessi vigili del fuoco, impegnati in questi giorni nelle attività legate alla manifestazione a cinque cerchi nella sede altoatesina – dove si svolgono le competizioni di biathlon.

Nel corso del servizio parcheggi e di ordine, dicono, un vigile del fuoco ha individuato tempestivamente un incendio a un camper nella giornata di oggi. Subito è stato quindi allertato il servizio di vigilanza antincendio, attivo 24 ore su 24.

All’interno del veicolo si trovavano due cani, che fortunatamente sono stati salvati in tempo: “A causa delle bombole di gas presenti a bordo – aggiungono i pompieri – pochi minuti dopo si sarebbe verosimilmente verificata un’esplosione”. La rapidità e l’attenzione dei soccorritori, in altre parole, hanno evitato conseguenze ben più gravi.

