Ostia, abbattute le cabine in spiaggia occupate da senzatetto: ruspe in azione al “Village”

OSTIA – È scattata alle prime luci dell’alba l’operazione di sgombero e abbattimento presso lo stabilimento “Village” sul lungomare di Ostia. L’intervento, coordinato dalla Polizia Locale di Roma Capitale (X Gruppo Mare) con il supporto delle forze di polizia, mira a ripristinare il decoro e la legalità in un’area da tempo nel mirino delle autorità. Le pattuglie hanno presieduto l’area mentre gli operai davano il via alla demolizione delle cabine balneari.

All’interno delle strutture sono state trovate circa dieci persone, che occupavano abusivamente i locali in condizioni igieniche precarie. L’abbattimento delle cabine rappresenta un passo decisivo per sottrarre lo spazio al controllo abusivo e restituire dignità a un tratto di costa pesantemente segnato dall’incuria. Una volta terminate le operazioni di demolizione, inizierà la fase di rimozione dei detriti e di bonifica integrale del sito.

