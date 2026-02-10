Quattro tumori su dieci possono essere evitati: quali sono le due abitudini più pericolose in assoluto

Spread the love

Nonostante i progressi nella ricerca, il cancro continua a essere la seconda causa di morte al mondo, dopo le malattie cardiovascolari. Eppure quasi quattro casi su dieci potrebbero essere evitati in quanto dipendono da fattori di rischio modificabili. Lo ha ribadito un nuovo importante report realizzato dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), che ha analizzato l’incidenza del cancro nel 2022 su scala globale.

Da questa analisi, pubblicata sulla rivista Nature Medicine, sono emerse 30 cause prevedibili, come il fumo di tabacco, l’elevato indice di massa corporea (ovvero condizioni di sovrappeso e obesità), lo stile di vita sedentario, il consumo di alcol, le radiazioni ultraviolette, l’inquinamento atmosferico e le infezioni che possono aumentare il rischio di cancro.

