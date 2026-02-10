Roma: controlli all’Eur e dintorni, un arresto e sei denunce, multate 13 prostitute

Spread the love

Un arresto, sei denunce e 13 multe per prostituzione: questo è il risultato dei controlli effettuati dai carabinieri nel quadrante dell’Eur, a Roma. I militari hanno anche condotto una serie di verifiche sulla circolazione stradale, che hanno portato all’identificazione di 198 persone e a controlli su 69 veicoli. In totale, sono state elevate sanzioni al codice della strada per un importo di circa 1.200 euro.

Sequestro di sostanze stupefacenti

Tra i casi più significativi, un 31enne albanese, privo di fissa dimora, è stato controllato mentre si trovava a bordo di un’auto a noleggio in via Marco e Marcelliano, senza apparente motivo. Durante il controllo, i carabinieri hanno rinvenuto, in un vano sotto lo sterzo, 17 involucri di cocaina per un totale di 18 grammi e 5 involucri di crack, per un peso complessivo di 8 grammi, oltre a 1.070 euro in contante.

Un 20enne romano è stato fermato mentre si trovava a bordo di un’auto e trovato in possesso di 34 grammi di hashish e due bilancini di precisione, occultati sotto il sedile lato passeggero. Inoltre, un 34enne del Marocco e un 58enne italiano sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza. Due giovani italiani, un 22enne e una 25enne, sono stati denunciati per furto di vari capi di abbigliamento all’interno di un negozio del centro commerciale Maximo.

Denunciati e sanzionati con l’applicazione del Daspo Urbano anche un italiano e un bulgaro che esercitavano l’attività di parcheggiatori abusivi. Il primo è stato intercettato nell’area di parcheggio pubblico in via Quadrato della Concordia, mentre il secondo è stato fermato presso l’area di parcheggio in viale Civiltà del Lavoro. Le somme in contante rinvenute, ritenute provento di attività illecita, sono state sequestrate. Infine, sono state sanzionate 13 donne romene sorprese a prostituirsi, limitando l’accessibilità e la fruizione delle infrastrutture in viale Tupini, piazzale Ferruccio Parri, viale dei Primati Sportivi e Viale Marconi.

