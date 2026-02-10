Roma, incendio in casa al Torrino: scatta l’evacuazione precauzionale

Spread the love

Roma, 10 febbraio 2026 – In mattinata, intorno alle 10:50, è scattato l’intervento dei vigili del Fuoco in via Roberto De Nobile 13, a Roma, per un incendio divampato all’interno di un appartamento al primo piano di una palazzina di quattro.

Sul posto sono arrivate le squadre di Ostiense (7/A) ed Eur (11/A), con carro autoprotettori e autoscala. Non risultano persone coinvolte. A scopo precauzionale sono stati evacuati temporaneamente circa 20 inquilini degli appartamenti vicini e dei piani superiori, a causa del denso fumo, fino al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza.

A quanto si apprende 4 persone sono state trasportate in pronto soccorso, tutte in codice gialle; fra queste, anche la titolare dell’appartamento andato a fuoco.

