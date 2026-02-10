VIDEO – Incendio nella città del Missouri, il più grande degli ultimi decenni, distrugge aziende e appartamenti

Spread the love

9 dipartimenti dei vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio che si è propagato rapidamente nel centro di Cameron, segnando il più grande incendio strutturale della città degli ultimi decenni.

CAMERON, Mo. — Un vasto incendio ha distrutto numerosi edifici che ospitavano attività commerciali e appartamenti nel centro di Cameron, Missouri, ha dichiarato un portavoce della polizia e della gestione delle emergenze di Cameron in un post su Facebook.

“Questo è stato probabilmente il più grande incendio strutturale verificatosi a Cameron negli ultimi 20 anni”, ha scritto il Capitano Ryan O’Boyle del Dipartimento di Polizia di Cameron nel post. Non sono stati segnalati feriti o vittime.