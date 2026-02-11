Spread the love

Alghero La caserma dei vigili del fuoco di Alghero continua a presentare gravi criticità strutturali e il sindacato autonomo Conapo annuncia iniziative formali, fino alla richiesta di trasferimento del personale.

A sollevare nuovamente il caso è il segretario provinciale del Conapo, Pietro Nurra, che denuncia il superamento di «un limite oltre il quale il senso del dovere si scontra con la dignità del lavoratore e la salubrità dei luoghi di lavoro». L’ultimo episodio risale al 3 febbraio, quando dal soffitto della cucina si è staccata una porzione di laterizio e intonaco. Un crollo che, secondo il sindacato, rappresenta solo l’ennesimo episodio di una situazione che si protrae da anni.

Il Conapo ha inviato una nota al comandante provinciale, al prefetto e al sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto. Nella comunicazione si parla di «stillicidio di infiltrazioni idriche» presenti da giorni nei locali adibiti a cucina, sala mensa e segreteria. Ambienti che oggi risultano interdetti per ragioni di salubrità e sicurezza, con la conseguenza che il personale non dispone di uno spazio dove consumare il pasto di servizio.

La problematica era già stata segnalata in passato anche in sede politica. Nurra respinge la definizione di emergenza: «l’emergenza è quella che i pompieri affrontano per strada», mentre in questo caso si tratterebbe di «una prolungata e inadeguata manutenzione». Il sindacato sottolinea inoltre il paradosso: se i vigili del fuoco dovessero ispezionare un luogo pubblico in simili condizioni, ne disporrebbero la chiusura.

https://www.lanuovasardegna.it/alghero/cronaca/2026/02/11/news/alghero-caserma-dei-vigili-del-fuoco-inagibile-infiltrazioni-e-crolli-il-sindacato-chiede-il-trasferimento-1.100830412