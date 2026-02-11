Anziana segregata in appartamento. La porta era chiusa con una sbarra. Il salvataggio dei vigili del fuoco

Spread the love

Era stata segregata in casa, con una sbarra metallica che bloccava la porta d’ingresso dall’esterno. Il riscaldamento, all’interno di quell’appartamento in via Martelli, era spento e il fornello acceso con problemi alla termocoppia. L’acqua in cucina non era utilizzabile e il frigorifero era praticamente vuoto.

Uno stato di totale abbandono e di ’prigionia’ in cui un’anziana di 78 anni è rimasta bloccata per “numerosi giorni”, come ha riferito chi, insospettito, ha chiamato i soccorsi e fatto scattare l’intervento.

È stata così salvata dai vigili del fuoco, con anche gli operatori del reparto territoriale Savena della Polizia locale, la signora che era stata rinchiusa tra le mura di casa sua da una conoscente, come lei stessa ha raccontato agli agenti che l’hanno soccorsa, nella giornata di martedì scorso.

