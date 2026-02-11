Canottaggio: il Gf Vigili del fuoco “Carrino” di Brindisi brilla a Torino con tre medaglie

Spread the love

BRINDISI – Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo la partecipazione del G.S. Vigili del Fuoco “Carrino” di Brindisi alla 43^ edizione della regata internazionale di fondo “D’Inverno sul Po’”, svoltasi lo scorso weekend a Torino. Sulle acque del fiume più grande d’Italia, lungo un percorso di 5000 metri, la sezione canottaggio brindisina ha dato prova di grande valore tecnico e agonistico.

La delegazione, presieduta dal comandante provinciale dei vigili del fuoco, Giuseppe Galgano, insieme alla vice presidente Maria Consigli Tarantini e sotto la direzione tecnica di Antonio Coppola, ha schierato tre atleti capaci di distinguersi in un contesto internazionale di altissimo spessore.

Il weekend è iniziato nel migliore dei modi sabato, con la medaglia d’argento conquistata da Nicola Centonze nel due di coppia (2x) Senior maschile (equipaggio misto). Poco dopo è stata la volta di Riccardo Ciullo nell’U17 maschile (2x misto), che ha ottenuto un incoraggiante nono posto, un risultato significativo considerando che si trattava della prima uscita ufficiale con il compagno di barca. A chiudere la giornata, Francesco Tanzarella ha sfiorato il podio nel singolo (1x) U19 maschile, classificandosi quarto per una manciata di secondi in una delle specialità più complesse del programma.