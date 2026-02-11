VIDEO – Donna di 34 anni muore in un incendio – 1 persona è ancora dispersa e 9 feriti

Spread the love

Una donna di 34 anni è morta dopo che un incendio ha devastato un’abitazione a Elmhurst, nel Queens. Tra le nove persone ferite ci sono due bambini, mentre una persona risulta ancora dispersa.

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di New York ha dichiarato che alle 18:45 ora locale sono stati allertati per un “grave” incendio in un’abitazione a due piani in Dongan Avenue.

“L’incendio si è rapidamente propagato”, ha dichiarato il vice capo del FDNY David Simms in conferenza stampa. “Quattro persone sono saltate saltate dalle finestre e la First-Due Ladder Company ne ha salvate due dal secondo piano”.

Il FDNY è stato avvisato della scomparsa di due persone dall’edificio, entrambe presumibilmente residenti nel seminterrato.

Di conseguenza, l’unità di soccorso specializzata ha perquisito il seminterrato e ha trovato “immediatamente” una vittima deceduta, una donna di 34 anni. La sua identità non è stata resa pubblica.