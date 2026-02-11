I vigili del fuoco di New York salvano una coppia entrata nella casa in fiamme per recuperare il cane

Spread the love

RICHLAND, NY – Lunedì sera due capi dei vigili del fuoco della contea di Oswego hanno salvato un uomo e una donna dopo che la coppia era tornata nella loro casa in fiamme nel tentativo di salvare il cane di famiglia.

Il capo dei vigili del fuoco, ha detto che, al suo arrivo ha visto la donna entrare nell’edificio al 298 di Lehigh Road a Richland. Poi il marito è entrato dietro di lei.

Crowl ha affermato di aver trovato la coppia incapace di intendere e di volere a causa del fumo presente all’interno della casa.

Il capo dei vigili del fuoco di Richland, Dustin Woods Crowl sono stati i primi ad arrivare sulla scena e sono riusciti a tirare fuori la coppia. Anche il cane è sopravvissuto, riuscito a sfuggire all’incendio da solo.

