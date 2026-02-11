mercoledì, Febbraio 11, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

 In fiamme il tetto di un’abitazione a San Giovanni al Natisone

Fiamme nella notte a San Giovanni: a fuoco il tetto di un’abitazione. I pompieri sono intervenuti in via Bolzano. L’allarme è scattato poco prima delle 4 di mercoledì 11 febbraio, quando le fiamme hanno interessato, appunto, la copertura di un edificio.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cividale. In supporto sono giunte un’autobotte e un’autoscala dal comando centrale di Udine, oltre a un’ulteriore autobotte inviata da Gorizia.
L’intervento coordinato dei soccorritori ha permesso di arginare le fiamme, evitando che il fuoco si estendesse.

Le operazioni di spegnimento e la successiva bonifica dei focolai residui si sono protratte per un paio d’ore, fino alle 6 circa, con la messa in sicurezza dell’abitazione e delle porzioni di tetto danneggiate.
Fortunatamente, nonostante i danni materiali alla copertura, non si registrano feriti o persone intossicate.

https://www.messaggeroveneto.it/cronaca/incendio-tetto-abitazione-san-giovanni-natisone-njxovf6w

