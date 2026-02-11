mercoledì, Febbraio 11, 2026
Vigili del fuoco

Pompieri di Mede, raccolta fondi per ricomprare il materiale rubato: manca ancora il kit d’emergenza

Il Faro
In poco meno di un mese sono stati recuperate quasi tutte le attrezzature rubate ai vigili del fuoco di Mede. Viaggia a vele spiegate la raccolta fondi promossa dall’associazione 115 Amici dei Pompieri Lomellina Sud, che supporta le attività del distaccamento di vicolo Regina Cassolo. Nella notte tra il 6 e 7 gennaio, ignoti avevano sfondato il portone d’ingresso e portato via le attrezzature di soccorso, in dotazione alla caserma di Mede. I danni quantificati si aggiravano sui 30mila euro. Da qui l’idea di una campagna di “crowdfounding” per riacquistare il materiale che manca, ovvero il kit di emergenza utilizzato in caso di incidenti stradali. Una raccolta fondi, visibile sulla pagina Facebook dell’associazione che sostiene i pompieri di Mede, e a cui hanno contribuito davvero tutti con donazioni in contanti o bonifici bancari, dimostrando come i valori della generosità e solidarietà rimangano ancora ben saldi sul territorio. Finora sono stati raccolti 2/3 della somma necessaria per ricomprare il kit di pronto intervento, ovvero poco più di 19mila euro. Serve ancora un piccolo sforzo per arrivare al traguardo.

