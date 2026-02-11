Portogallo, evacuazioni e rischio esondazioni. Via in 3mila da Coimbra

Spread the love

Il Portogallo è immerso in una crisi meteorologica di portata eccezionale, con forti piogge, evacuazioni di massa e fiumi al limite. La situazione è aggravata da un “treno di perturbazioni” che ha investito il Paese dall’inizio di febbraio, facendo seguito alla violenta tempesta Kristin e continuando con Leonardo e ora con la minaccia di Marta, costringendo le autorità a misure d’urgenza senza precedenti.

Le autorità di protezione civile hanno reso noto che circa 1.272 persone sono state evacuate preventivamente in diverse aree del territorio continentale, tra cui la regione centrale di Beira Baixa, Coimbra e Leiria, e altre zone come Grande Lisbona, Alentejo e Algarve. Questi spostamenti sono stati ordinati come misura precauzionale a causa di alluvioni e rischio di esondazione dei principali corsi d’acqua.

A Coimbra, dove il fiume Mondego serpeggia nel tessuto urbano e rurale, la protezione civile ha già iniziato l’evacuazione di tremila persone nelle aree più vicine agli argini, temendo che nuovi accumuli di pioggia possano superare la soglia di sicurezza. Tre case di riposo sono state sgomberate e le scuole nelle zone interessate resteranno chiuse per precauzione mentre gli esperti monitorano l’andamento della piena.

Il governo, consapevole dell’intensità e della durata dell’emergenza, ha prolungato lo stato di calamità nazionale fino al 15 febbraio 2026, con l’obiettivo di mantenere attive le risorse di protezione civile e il coordinamento delle forze di soccorso su tutto il territorio. Durante una conferenza stampa, il Primo Ministro ha sottolineato che “la crisi che affrontiamo è devastante e impone un processo di recupero lungo e impegnativo”, invitando la popolazione a seguire scrupolosamente le direttive delle autorità e restare informata attraverso i canali ufficiali.

Ciò che rende la situazione particolarmente critica sono proprio le condizioni meteorologiche eccezionali: secondo le previsioni dell’Istituto Portoghese per il Mare e l’Atmosfera (IPMA), forti piogge, temporali e venti intensi sono attesi in vaste zone del paese almeno fino a metà febbraio, con un rischio costante di inondazioni improvvise, frane e interruzioni nei trasporti.

