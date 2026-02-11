Recupero di un escavatore rimasto impantanato sulla sponda del fiume.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI FERMO

MONTEGRANARO (FM) – I Vigili del fuoco sono impegnati dalle ore 15:00 circa nel comune di Montegranaro, sulle sponde del fiume Chienti, per il recupero di un escavatore impiegato nella pulizia del greto, rimasto impantanato sulla sponda del fiume.

Le squadre dei Vigili del fuoco di Fermo e Macerata, intervenute con 2 autobotti e 2 mezzi 4×4, hanno dapprima provveduto, mediante l’utilizzo di un’idrovora, al prosciugamento dell’area attorno al mezzo, per poi procedere al recupero dell’escavatore con l’ausilio di un altro mezzo cingolato della ditta interessata.

Sul posto il funzionario di servizio dei Vigili del fuoco.