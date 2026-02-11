Rifornimento idrico, 6 squadre dei pompieri al lavoro da giorni: ecco dove

Spread the love

BASELGA DI PINE’ (TN) – Un impegno senza sosta per garantire l’approvvigionamento d’acqua sul territorio. I vigili del fuoco volontari dei corpi di Volano, Brentonico, Isera, Avio, Mori e Besenello sono operativi dalla mattinata di domenica, affiancando il corpo permanente nelle delicate operazioni di rifornimento idrico nel comune di Baselga di Piné.

Le squadre stanno lavorando in stretta sinergia, organizzando turnazioni e impiegando autobotti per il trasporto dell’acqua. Un’attività complessa che sta coinvolgendo più corpi volontari, coordinati con il personale permanente, a conferma della solidità del sistema di protezione civile trentino.

L’azione congiunta sta richiedendo una presenza continuativa per l’intero arco delle giornate interessate. Le operazioni di rifornimento sono proseguite fino alla serata di ieri, quando la situazione è stata progressivamente stabilizzata.

https://www.nordest24.it/baselga-di-pine-rifornimento-idrico-vigili-del-fuoco-volontari