Vento devastante nel Nuorese: strade chiuse e oltre 60 interventi dei vigili del fuoco

Mattinata di lavoro intensissimo per il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Nuoro, impegnato dalle prime ore del giorno per far fronte alle numerose richieste di soccorso tecnico urgente provocate dal forte vento che sta interessando il territorio.

Sono 25 gli interventi già conclusi, mentre oltre 40 risultano ancora in attesa. Le criticità maggiori si registrano nel capoluogo e nei territori dell’Ogliastra e della Baronia, dove le raffiche hanno causato la caduta di alberi e il distacco di rami e strutture pericolanti.

Disagi alla viabilità: la strada statale 129 al km 6/7 e la statale 125 in località Cala Liberotto sono state temporaneamente chiuse al traffico per la presenza di alberi sulla carreggiata. Le operazioni di messa in sicurezza sono in corso. Attualmente sono operative quattro squadre su Nuoro, affiancate dai distaccamenti di Lanusei e Tortolì per l’Ogliastra e dal distaccamento di Siniscola per la Baronia.