Spread the love

È di nove morti e almeno 25 feriti il bilancio della sparatoria avvenuta in una scuola di Tumbler Ridge, un remoto paese della British Columbia, in Canada. Alla Royal Canadian Mounted Police l’allarme è scattato alle 13.20 (ora locale).

Due minuti dopo, gli agenti entravano nell’edificio scolastico, un complesso per studenti di età compresa tra 12 e 18 anni, dove hanno trovato i corpi senza vita di sei persone (una docente, cinque studenti) oltre a quello dell’assalitrice, la 18enne Jesse van Rootselaar, («con problemi mentali», hanno riferito le autorità) che si è tolta la vita dopo l’attacco.

È collegato alla stessa mattanza il ritrovamento di altri due morti in una residenza vicina: erano la madre e il fratello undicenne della killer. La sparatoria è la terza più grave della storia canadese. Nel 2020, Gabriel Wortman uccise 22 persone in Nova Scotia. Era invece il 1989 quando Marc Lépine sparò a morte contro 14 studentesse dell’École Polytechnique di Montreal, in Quebec.

https://www.avvenire.it/mondo/canada-sotto-choc-per-la-strage-nella-scuola-le-vittime-sono-9_104431