CasaPound, a Bari 12 condanne per riorganizzazione del partito fascista: è la prima volta in Italia

Il Tribunale di Bari ha condannato 12 militanti baresi di CasaPound per i reati di riorganizzazione del disciolto partito fascista e manifestazione fascista con privazione dei diritti politici per cinque anni. Sette di loro sono stati condannati anche per lesioni.

Ai primi cinque è stata inflitta la pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione, agli altri sette 2 anni e 6 mesi di reclusione.

https://www.huffingtonpost.it/politica/2026/02/12/news/casapound-21189568

