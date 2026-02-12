Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina, cambio al vertice – si è insediato il nuovo Comandante . Dirigente Superiore Dott. Ing. Michele Burgio

Spread the love

Al vertice del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina, vi è stato un cambio: si è insediato oggi il nuovo Comandante, il Dirigente Superiore Dott. Ing. Michele Burgio, che raccoglie il testimone dall’ingegnere Giampiero Rizzo. Il comandante Burgio guiderà le attività di soccorso tecnico urgente e di prevenzione incendi in un territorio complesso come quello messinese, caratterizzato da significativi rischi naturali e antropici.

Una sfida importante che richiede esperienza, competenza e profonda conoscenza del territorio. Laureato in Ingegneria Civile e in possesso di un master in gestione delle emergenze, Burgio è entrato nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel 1990. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di funzionario direttivo nei Comandi di Pistoia e Palermo, oltre ad aver prestato servizio presso il Viminale a Roma.

Promosso Primo Dirigente nel 2012, ha guidato i Comandi provinciali di Caltanissetta, Agrigento, Siracusa e Trapani. Arriva a Messina da Palermo, sua città natale, dove ha diretto gli Uffici regionali della Prevenzione Incendi e del Soccorso Pubblico. Sposato con Adriana, docente in un liceo palermitano, è padre di un figlio anch’egli funzionario del Corpo Nazionale, attualmente in servizio a Firenze.

Nel suo primo intervento da Comandante, Burgio ha dichiarato: «Ritorno a Messina dopo tanti anni, forte dell’esperienza maturata durante i soccorsi a Giampilieri e Scaletta Zanclea. Conosco il valore e la professionalità del personale del Comando di Messina e lavorerò affinché possa operare nelle migliori condizioni per garantire la sicurezza dei cittadini, in sinergia con tutte le componenti del sistema di protezione civile, nel solco tracciato dal mio predecessore, l’ing. Giampiero Rizzo, e nell’ottica del miglioramento continuo».

https://www.messinamagazine.it/primo-piano/al-vertice-del-comando-provinciale-dei-vigili-del-fuoco-di-messina-vi-e-stato-un-cambio-si-e-insediato-oggi-il-nuovo-comandante-il-dirigente-superiore-dott-ing-michele-burgio-che-raccoglie-il-te/